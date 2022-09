Schiphol moddert nog zeker half jaar door met minder passagiers en vluchten

Schiphol beperkt het aantal vertrekkende vluchten en passagiers nog zeker tot eind maart, in de strijd tegen de chaos op de luchthaven. Twee weken geleden moest Schiphol de beperking al aanscherpen voor de maanden september en oktober, omdat het de luchthavendirectie maar niet lukt om genoeg beveiligingspersoneel te werven en in dienst te houden, met lange wachtrijen als gevolg.

Volgens adjunct-directeur Hanne Buis van Schiphol is het aanhouden van een maximumaantal vertrekkende reizigers noodzakelijk: "We willen veiligheid van medewerkers en reizigers waarborgen en een betrouwbaarder luchthavenproces bieden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen, dat vinden we vervelend."

'De maat is vol'

Voor KLM is de maat vol. Volgens de maatschappij is de dienstverlening van Schiphol al te lang ondermaats en zadelt de luchthaven KLM al op met meer dan 100 miljoen euro schade.

"De situatie op Schiphol vraagt al te lang, teveel van onze klanten en onze collega’s", laat directeur Marjan Rintel in een statement weten. "KLM heeft eerder al gezegd dat het beperken van het aantal passagiers geen maatregel voor de lange termijn kan zijn, maar daar lijkt het nu wel op. Met de nieuwe beperkingen voor de winter biedt Schiphol ons geen enkel perspectief"

Zeer teleurstellend

Voor Transavia en TUI Nederland komt het nieuws als een verrassing. Een woordvoerder van Transavia noemt het besluit 'zeer teleurstellend'. Als gevolg van de beperking zullen luchtvaartmaatschappijen op Schiphol nog meer vluchten moet schrappen en klanten teleurstellen.

"Deze situatie duurt nu al veel te lang en dit heeft een grote impact op onze medewerkers en passagiers. De oplossing moet bij schiphol liggen en wordt nu al maanden bij ons en de andere luchtvaartmaatschappijen neergelegd. Dat is onacceptabel", aldus Transavia.

De maatschappij zegt alles op alles te hebben gezet om zoveel mogelijk vakantie door te laten gaan. Dat de capaciteit van de luchthaven opnieuw wordt beperkt 'is weer een teleurstellend bericht voor onze passagiers en ook voor ons.'

Vluchten verplaatsen

TUI Nederland heeft al een deel van de vluchten in de maand oktober moeten verplaatsen naar Brussel. Het is volgens een woordvoerder te vroeg om te weten wat de beperking voor het komende half jaar betekent, maar TUI wil geen vluchten annuleringen. Mogelijk zal de touroperator nog meer vluchten verplaatsen naar andere luchthavens in Nederland en België.

Vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol praten momenteel over een structurele oplossing. De vakbonden eisen een betere beloningen, werkomstandigheden en roosters.