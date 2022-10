Veiligheid Schiphol in het geding: 'Beveiligers overwegen massaal op te stappen'

Een op de drie beveiligers op Schiphol overweegt zijn of haar baan op te zeggen vanwege de 'onaanvaardbare' hoge werkdruk, het lage salaris en zorgen over veiligheid. Dat meldt vakbond CNV, die een enquête hield onder het personeel. De bond wil nu dat de overheid ingrijpt. Vanmiddag voelt de Tweede Kamer de Schiphol-directie opnieuw aan de tand over de aanhoudende chaos.

Volgens CNV komt de veiligheid van zowel het personeel als reizigers in het geding, als de hoge werkdruk aanhoudt. De bond ondervroeg 160 beveiligers: 82 procent daarvan geeft aan het werk niet goed te kunnen doen door voortdurend veranderende roosters, onregelmatige werktijden, het lage salaris en de agressie van reizigers.

Slapeloze nachten

"De lange rijen zorgen voor spanning en frustratie, niet alleen bij passagiers, maar ook bij beveiligers", zegt Erik Maas van CNV. "De onvrede is momenteel zo groot, dat een op de drie overweegt om te vertrekken." NH Nieuws sprak vorige maand met ex-beveiliger Rosacarmen. Zij nam een week voor het interview ontslag, omdat ze de roosters en werkdruk spuugzat was.

"Ik heb het ruim twee jaar aangekeken", vertelde Rosacarmen toen aan NH Nieuws. "Het was niet leefbaar meer. Ik had slapeloze nachten en ging er fysiek aan onderdoor."

De maat is vol

Schiphol is niet de directe werkgever van het beveiligingspersoneel, maar huurt daar vijf bedrijven voor in. Toch is voor CNV is de maat vol. De bond wil dat de overheid ingrijpt en de regie overneemt van Schiphol, die na zes maanden chaos haar zaken maar niet op orde krijgt. Schiphol moet volgens CNV onder andere af van het grote aantal beveiligingsbedrijven die elkaar - ten koste van het personeel - kapot concurreren.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is de luchthaven met de vakbonden in gesprek over betere roosters en rustruimtes, waar ook over geklaagd wordt. Met de beveiligingsbedrijven proberen ze overeenstemming te krijgen over een nieuwe cao, met daarin meer loon.

Nog geen witte rook

De Tweede Kamer spreekt vanmiddag met adjunct-directeur Hanne Buis van Schiphol en Joost van Doesburg van vakbond FNV over de situatie op de luchthaven, de leegloop van ontevreden personeel en de onderhandelingen. Naar verwachting is er over een nieuwe cao nog geen witte rook.