Hoge energierekening en dalende temperatuur zorgt voor topdrukte bij Fixbrigade Zaanstad

Het begint ondertussen een nationale sport te worden om de energierekening zo laag mogelijk te houden. In Zaanstad is er de Fixbrigade die oude huurhuizen zuiniger maakt, en op dit moment is de vraag naar de dienst enorm. "Mensen krijgen de rekeningen thuisgestuurd en het tocht, het is het vaste verhaaltje", zegt Peter Oostenbrugge van de Fixbrigade