Ajax-supporters in Napels gefouilleerd en bestekla leeggehaald: 'iedereen is voorzichtig'

Ajax speelt vanavond de return tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. Na de kansloze 1-6 nederlaag van vorige week zijn de verwachtingen niet al te hoog gespannen. Er zijn straks ruim 200 Ajax-supporters in het Stadio Diego Armando Maradona. Ze hebben het advies gekregen om geen clubkleding te dragen en kinderen thuis te laten.

De Napolitaanse politie raadde Ajax-aanhangers eerder al op social media af om de Sint James Pub op de Piazza Bellini te bezoeken en toch ontstonden hier de afgelopen dagen vechtpartijen tussen supporters van beide teams. Daarbij werd ook iemand neergestoken.

Alex van Schagen van AT5 is op dit moment in Napels. Hij besloot eerder deze week tóch naar Italië af te reizen. "Het Ajax-hart begon te kloppen en ik wilde heel graag naar mijn cluppie gaan."

De stemming onder de fans is volgens hem op dit moment prima. "We hebben veel verhalen gelezen en gehoord. Ik ben buiten het centrum gebleven en ik zoek de menigte niet op." Volgens Ajax zijn hun supporters onherkenbaar op straat. "Na de verhalen van de steekpartij is iedereen voorzichtig."

Bestekla geleegd

Alex kreeg een waslijst mee van dingen die hij niet mag meenemen naar de wedstrijd van vanavond. "Je mag geen aansteker mee en geen dikke riem om. We gaan zo de bussen in en dan worden we gefouilleerd en moeten we op de foto met ons paspoort naast ons hoofd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt." Ook is de bestekla van Alex in zijn appartement leeggemaakt. "Alle messen zijn eruit verdwenen."

Verder heeft Alex gelukkig niets meegekregen van ontregel heden op straat. Hij hoopt dat Ajax vanavond een puntje uit deze wedstrijd kan slepen. "We vrezen het ergste, maar wie weet kan Ajax opstaan. In ieder geval één keer juichen zou fijn zijn."