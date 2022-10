Ajax moet het stellen zonder de geblesseerde Devyne Rensch tegen Napoli

Ajacied Devyne Rensch is geblesseerd achtergebleven in Amsterdam en kan woensdag niet spelen in de uitwedstrijd tegen Napoli. Zaterdag moest hij in het duel tegen FC Volendam (4-2 winst) al voortijdig naar de kant.

Jorge Sánchez keert terug in de wedstrijdselectie. De Mexicaan was de afgelopen weken niet van de partij vanwege een knieblessure. Mogelijk start Sánchez nu tegen Napoli omdat vaste waarde Rensch dus niet van de partij is.

Punten pakken

Vorige week kreeg Ajax een vreselijk pak slaag en verloor de ploeg in Amsterdam met maar liefst 6-1. Aanvoerder Dusan Tadic werd toen van het veld gestuurd na twee gele kaarten en is woensdag dus geschorst. In Napels zal Ajax moeten winnen, wil het overwinteren in de Champions League.

Napoli gaat in poule A aan de leiding met de volle buit uit drie wedstrijd. Liverpool staat tweede met zes punten uit drie wedstrijd. Ajax staat derde met drie uit drie.