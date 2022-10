Ajax op zoek naar revanche in Napoli: "Iedere sportman wil zich revancheren"

Ajax speelt morgen in Italië tegen Napoli. Na de 6-1 oorwassing in Amsterdam zal Ajax dolgraag willen laten zien wat ze in hun mars hebben. "Iedere sportman wil zich revancheren. Dat hebben onze spelers ook", aldus Ajax-trainer Alfred Schreuder.

Kenneth Taylor na een Italiaanse tegentreffer - Orange Pictures

De kans is klein dat Ajax zal overwinteren in de Champions League. Napoli en Liverpool staan eerste en tweede in poule A met respectievelijk negen en zes punten uit drie duels. Gevolgd door Ajax met drie uit drie. Toch blijft Schreuder hoopvol. "Natuurlijk moet je geloof hebben. Tuurlijk is het lastig, maar als wij winnen staan wij er een stuk beter voor."

Dip Ajax speelt de afgelopen weken slecht. Afgelopen zaterdag wisten de Amsterdammers ternauwernood met 4-2 te winnen van rode lantaarndrager FC Volendam. Daarvoor pakte de ploeg van Schreuder slechts één punt uit vier duels. "Als je naar de afgelopen weken kijkt dan zijn wij niet stabiel. Je kan niet verwachten dat wij iedere wedstrijd top zijn. Alleen zijn er momenten in de wedstrijd dat het veel beter kan en je moet niet door de ondergrens zakken", aldus Schreuder. Tadic geschorst Ajax moet het tegen Napoli stellen zonder de geschorste aanvoerder Dusan Tadic. Ook Devyne Rensch is niet van de partij. Hij is met een lichte liesblessure in Amsterdam achtergebleven.