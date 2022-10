Enorm internationaal politieonderzoek: ook invallen in Amsterdam en Uithoorn

De politie heeft vanmorgen invallen gedaan in Amsterdam, Uithoorn en 20 andere plekken in binnen- en buitenland. De invallen volgen op een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met witwassen en handel in verdovende middelen. Bij de inval in Amsterdam is een man aangehouden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de Amsterdammer wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en handel in verdovende middelen. De man werd aangehouden bij de doorzoeking van een pand ergens in de buurt van het Vondelpark.

Ook in Uithoorn is een inval gedaan in een huis en de politie neemt veel mee uit de panden. "Op dit moment wordt van alles in beslag genomen, administratie, computers, telefoons. Ik heb geen zicht op wat er tot nu toe in beslag genomen is", vertelt de woordvoerder.

Veel rechercheurs

In totaal hebben tussen de 500 en 600 rechercheurs aan de zaak gewerkt. "Dan kun je denken aan de mensen die vandaag de invallen doen en die eerder bureauwerk hebben gedaan", zegt de woordvoerder. "Als deze actie voorbij is, wordt er aan verder gewerkt met een kleiner team."

Twee jaar geleden kreeg de politie informatie over de drugshandel waarna dit onderzoek is opgestart.

Naast de verdachte uit Amsterdam zijn tot nu toe ook zes mensen aangehouden in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne en Nieuwerkerk aan den IJssel. De politie heeft ook invallen gedaan in het Limburgse Valkenburg, Montfoort, Den Haag en Denekamp. In Luxemburg en Servië worden ook panden doorzocht. De politie laat op Twitter weten dat de actie nog de hele dag duurt.