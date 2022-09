Zes mannen veroordeeld voor runnen van drugslab in Zaandam, tot vier jaar cel

Een groep mannen heeft tot vier jaar cel gekregen voor het runnen van een drugslab in Zaandam, zo oordeelt de rechtbank Oost-Brabant vandaag. Volgens de rechtbank gaat het om een heel professioneel drugslab en tijdens de inval werd 26 kilo methamfetamine gevonden. Zes mannen gaan de cel in, de zevende verdachte is vrijgesproken.

De zeven mannen waren op het moment van de inval, in maart 2020, allemaal aanwezig in het drugslab. Het lab, gevestigd in een loods in Zaandam, was de productieplek voor methamfetamine, oftewel 'crystal meth'. Volgens de rechtbank was het drugslab heel professioneel ingericht en werd er op grote schaal drugs geproduceerd.

Flinke vangst bij huiszoeking

Een Zaandammer (42) en een Mexicaan (36) speelden hierbij een cruciale rol. De Zaandammer organiseerde en coördineerde het lab en was ook actief betrokken bij de productie. De Mexicaan werkte als kok mee aan de productie van methamfetamine en de politie vond in zijn huis nog ruim 4 kilo MDMA, bijna 2,5 kilo amfetamine, bijna 47.000 euro aan contant geld en een omgebouwd gaspistool aangetroffen. Zij krijgen beide vier jaar cel.

Lagere straffen gaan naar een andere Zaandammer (55) en mannen uit de Dominicaanse Republiek (27) en Koog aan de Zaan (27). Zij moeten drie jaar zitten voor hun aandeel. Een 42-jarige Mexicaan gaat één jaar de cel in en een zevende verdachte gaat vrijuit.