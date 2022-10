Bassey opgelucht na moeizame overwinning op Volendam

Zijn week na de dramatisch verlopen wedstrijd tegen Napoli was niet goed. "Ik denk dat het het belangrijkst is dat we het vergeten", zegt hij. "En gewoon gaan. Omdat we kwaliteit hebben in onze ploeg."

Trainer Alfred Schreuder zegt dat het laatste kwartier tegen FC Volendam niet goed was. Hij zegt dat Ajax uiteindelijk goed weg kwam. "Uiteindelijk 2-4 gewonnen, dat is het belangrijkste."