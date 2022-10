Jonk en Murkin trots ondanks nederlaag: "Ajax aan het wankelen gebracht"

FC Volendam stapte vandaag ondanks de 2-4 nederlaag tegen Ajax met opgeheven hoofd van het veld. De ploeg van Wim Jonk mocht ruiken aan een stunt tegen de regerend landskampioen. "In de kleedkamer heerste het gevoel dat er meer in had gezeten."

Wim Jonk: "We hebben met lef gespeeld en kansen afgedwongen" - NH Sport/Frank van der Meijden

Jonk was na afloop van het duel trots op de intensiteit en lef die zijn ploeg tegen Ajax op de mat legde. "Goed meedoen is nog te matig belicht. We hebben goed partij geboden en waren zelfs in fases dominant. Maar je moet ook een beetje beloond worden. We hebben Ajax aan het wankelen gebracht", vertelt Jonk na afloop van de wedstrijd.

Quote "Tegen Ajax moet je 101 procent scherp zijn. Anders gaat het zo 10-0 worden" FC VOlendam-speler Derry John Murkin

Linksachter Derry John Murkin vond dat FC Volendam zich van zijn beste kant liet zien. "Ik denk dat wij het iedere ploeg lastig kunnen maken, als we maar blijven voetballen. We moeten die energie blijven leven. Dit moeten we doortrekken naar de volgende wedstrijd." Tekst gaat verder onder de video.

Derry John Murkin: "Tegen Ajax moet je 101 procent scherp zijn. Anders gaat het zo 10-0 worden" - NH Sport/Frank van der Meijden

Trots op Volendam Ondanks een nieuwe nederlaag heerste er na afloop wel een gevoel van trots onder de spelers en onder Jonk. De trainer genoot bovendien van het uitverkochte stadion en de sfeer. "De mensen moeten weer trots zijn op de club. We staan nu wel op een moeilijke plaats op de ranglijst, maar we hebben ook al laten zien dat we met een beetje mazzel misschien wel vijf of zes punten meer hadden gehad."

Wim Jonk: "Dit geeft goede moed voor de volgende wedstrijd" - NH Sport/Frank van der Meijden

