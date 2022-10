Man die vriendin sloeg en na einde relatie veelvuldig bedreigde krijgt taakstraf

Een 32-jarige Amsterdammer is tot 160 uur taakstraf veroordeeld vanwege mishandeling en belaging van de vrouw met wie hij een relatie had. Hij kreeg daarnaast een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, maar hij hoeft dus alleen de cel in als hij opnieuw de fout in gaat.

De vrouw verbrak na de mishandeling de relatie, maar de 32-jarige man kon dat niet verkroppen. Tussen april vorig jaar en januari van dit jaar stuurde hij haar en haar familie beledigende en bedreigende (voice-)berichten via de telefoon, Whatsapp en internetbankieren.

Quote

Zo schreef hij via internetbankieren: "Woehakelkoran ik heet geen [...] als ik jou geen manieren ga leren a [...] , je wordt gezocht mensen zijn betaald ibillah". Tegen de tante van het slachtoffer zei hij in het Berbers in een voicebericht: "Zij zal echt niet ontsnappen tante, zij krijgt echt de kogels, ik zweer bij de koran (blijft zweren op de koran), ik ben nu gewapend en ik ga hier niet weg uit Oost tot ik haar te pakken krijg".

De rechtbank spreekt van 'heftige feiten waarmee verdachte het slachtoffer en haar familie veel angst heeft aangejaagd'. Ook bagatelliseerde hij zijn gedrag en zag hij niet in dat het fout was geweest. De 160 uur taakstraf wordt in het vonnis omschreven als een 'flinke onvoorwaardelijke straf'.