Man blijft Helderse ex-vriendin stalken en met dood bedreigen ondanks waarschuwingen politie

DEN HELDER - Een 38-jarige man is in Den Helder meerdere keren aangehouden wegens het stalken van zijn ex-vriendin. Op dit moment zit hij weer vast, omdat hij zijn ex-schoonouders met de dood heeft bedreigd en - ondanks zijn gebiedsverbod - bij zijn ex op de ramen aan het slaan was.

Dit schrijft de politie van Den Helder op hun Facebookpagina. De stalker komt zelf niet uit Den Helder, maar is daar nu wel meerdere keren opgepakt én weer vrijgelaten.

Het begon allemaal met dat de 38-jarige man zijn ex tegen haar zin volgde naar huis. Hij is toen meerdere keren in haar straat aangetroffen door de politie. Hij is toen uit de straat gestuurd. "Niet veel later zagen bij hem bonzen op de ramen van haar woning en hebben we hem aangehouden voor het verstoren van de openbare orde", schrijft de politie.

Toen hij dinsdagochtend werd vrijgelaten, stond hij nog geen minuten later wéér in de achtertuin van de woning van zijn ex. Hij is toen weer aangehouden; dit keer voor stalking.

Gebiedsverbod

Maar dat is dus nog niet alles: de politie besloot hem tóch weer vrij te laten. Hij kreeg een gebiedsverbod mee en moest op een bepaalde afstand van zijn ex' huis blijven. Gistermiddag kwam hij zijn ex-schoonouders tegen. "Hij bedreigde hen met de dood - wel buiten het gebied van het gebiedsverbod", aldus de politie.

Later op de dag kreeg de politie een melding dat de man zijn ex had gebeld en had gezegd dat 'hij haar ouders dood zou maken en onderweg naar haar was'. Niet veel later trof de politie hem al bonkend op de ramen bij zijn ex aan.



De 38-jarige man is toen weer aangehouden voor bedreiging en het overtreden van het gebiedsverbod. Hij zit nu vast. Volgens de politie geeft hij aan 'niet te begrijpen waarom hij niet bij zijn ex' woning mag komen'. Ook ontkende hij de bedreigingen te hebben geuit.