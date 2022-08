Man (31) maakte stiekem naaktvideo's van vriendinnen en stiefdochter: "Lijkt op seksverslaving"

Cornelis C. (31) uit Egmond aan Zee wordt ervan verdacht jarenlang stiekem naakt- en ook seksvideo's te hebben gemaakt van toenmalige vriendinnen. Ook zette hij een spycam op de wastafel en maakte naaktbeelden van z'n stiefdochter. Strafeis: 4 maanden de cel in en een behandeling. "Ik heb een monster in huis gehaald en kon mijn dochter niet tegen hem beschermen."

Eerst maakt ze haar vriend wakker en confronteert hem ermee. "Ik weet niet wat dit is", reageert hij. Maar de vrouw heeft dit eerder meegemaakt: in de zomer van 2020 werd ze bijvoorbeeld wakker en treft Cor aan haar voeteneind, zijn mobieltje gericht tussen haar benen.

Het balletje begint te rollen als die betreffende (inmiddels) ex van Cornelis (roepnaam Cor) begin vorig jaar, terwijl hij slaapt, in z'n telefoon kijkt en filmpjes van zichzelf vindt: naakt, van haar intieme delen, ingezoomd, in de badkamer. Er staan ook video's op van haar dochter én een andere vrouw, die ze meteen herkent als zijn ex.

Dit zei een slachtoffer vandaag tijdens haar spreekrecht in de Alkmaarse rechtbank. Ze had een relatie met C., net zoals de andere vrouw die aangifte tegen hem deed. Zij en haar dochter verlaten meermaals de rechtszaal, omdat de details en de houding van de verdachte ze te veel wordt.

Cor wordt aangehouden, maar mag het onderzoek in vrijheid afwachten. En hij weet dan ook een deel van het beeldmateriaal via de Google Drive te wissen. Toch vindt de recherche tientallen video's, stills en foto's, ook van nooit geïdentificeerde vrouwen en een minderjarige op zijn telefoon.

Vandaag blijkt dat hij door de jaren heen ook twee spycams heeft gekocht. Één camera zit verborgen in een muziekbox, één in een autosleutel. Volgens hem waren ze in eerste instantie 'voor bij hem thuis', maar uiteindelijk filmt hij stiekem ook vrijpartijen in de slaapkamer en plaatst er een in de badkamer van de vrouw waar hij tussen 2017 en 2019 een relatie mee had.

"Je had bij mij en mijn kinderen een fijn gezinsleven", vertelt die vrouw in tranen. Na zijn aanhouding in 2021 werd ze gebeld door de politie. "Ineens moest ik de agent vertellen over mijn lichamelijke kenmerken, waar ik piercings had en tatoeages. Hij kende mij al."

Duizenden naaktbeelden

Ze moest naar eigen zeggen 80.000 beelden terugkijken en zag dat hij video's had gemaakt van haar intiemste momenten. "Afdrogend in mijn huis, in mijn badkamer, zelfs nadat ik terug kwam uit het ziekenhuis en ik eindelijk in mijn eigen bad kon. Ik kwam daar ook met mijn minderjarige kinderen, mijn dochter. Staan er nu beelden van ons op het darkweb?"

Het gaat vandaag lang over de waarom-vraag? Waarom Cor C. de drang voelde om seksuele beelden te maken van de vrouwen. "Het lijkt op een seksverslaving", zegt de rechter daarover - de reclassering hintte daar op. Maar de verdachte ontkent dat, ondanks twintig behandelingen bij een therapeut.