Van Gotham City naar West-Friesland: Waarder koopt Batmobile voor eigen museumcollectie

Het Eendenmuseum in Andijk heeft er een blikvanger bij. Dit keer geen bijzondere 2CV maar de originele auto van superheld Batman. De Heerhugowaardse ondernemer Edwin Groen kocht de Batmobile op een autoveiling in Monaco. "Het is een vreemde eend in de bijt, maar erg mooi om in de collectie te hebben."

De Batmobile, een omgebouwde Lincoln, werd in de jaren 60 gebruikt in de tv-serie van Batman waarin Adam West de hoofdrol speelde. Groen kocht de auto eigenlijk min of meer per ongeluk. "Ik was niet van plan, maar toen hij voorbij kwam stak ik toch mijn hand op en had ik hem." Dat terwijl het Eendenmuseum in Andijk - de naam zegt het al - vol staat met honderden eenden van verschillende pluimage. Toch kon Groen de verleiding niet weerstaan om de iconische wagen op de kop te tikken. "Ik had vroeger ook een Dinky Toy van de Batmobile en de serie vond ik prachtig." Artikel gaat door onder de afbeelding

NH/ Tom Jurriaans

Voor minder dan 50 duizend euro werd Groen de eigenaar van de Batmobile. De auto staat nu te pronken voor de deur van het museum en trekt volgens beheerder John Karsten heel wat bekijks. "Veel mensen komen even langs om een foto te nemen of ze willen even in de auto zitten. Daar doen we nooit zo moeilijk over." John Karsten, beheerder van het museum, en in zijn vrije tijd superheld, reed met NH Nieuws een rondje door de polder.

Auto van Batman duikt op in Andijk: "Vroeger als Dinky Toy gehad" - NH Nieuws