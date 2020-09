'Dictator-limo' voor 2,6 miljoen te koop bij Alkmaarse autodealer: "Kunstwerk op wielen"

ALKMAAR - Voor 2.150.000 euro, ex btw, kan je de eigenaar worden van een wel zeer bijzondere Benz. Van de limousine bestaat geen enkel ander exemplaar en ze staat sinds kort te koop in Alkmaar. "Dit type was vooral zeer geliefd bij dictators", stelt Douwe Leitner, handelaar in exclusieve auto's, die de wagen wist te bemachtigen.

Niet eerder had Douwe Leitner een vergelijkbare auto in de verkoop. Dat kan feitelijk ook niet, want de Mercedes Benz 600 Pullman Maybach is uniek. "Dit is de enige Pullman met een modern Maybach-interieur."

"Hij komt uit 1975 en is voor drie miljoen euro van binnen compleet gemoderniseerd op verzoek van de vorige eigenaar." Over die eigenaar wil Douwe trouwens niet te veel kwijt. "Discretie is heel belangrijk in mijn vak."

Het blijkt een sjeik uit het Midden-Oosten te zijn. "Een verzamelaar die er kennelijk vanaf wilde. Via via kwam de auto toen op mijn pad." De verlengde limo is van alle luxe voorzien en heeft een parelmoerlak die mee kleurt onder invloed van het weer.