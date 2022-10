Forum voor Democratie Dijk en Waard breekt met landelijke partij, door onder nieuwe naam

Forum voor Democratie stopt in de gemeenteraad van Dijk en Waard. Dat maakte de fractie bekend aan Dijk en Waard Centraal. De drie raadsleden hebben geen vertrouwen meer in het bestuur van Thierry Baudet en gaan zelfstandig door onder een andere naam.

De drie gemeenteraadsleden Carmen Bosscher, Dennis Koopman en Rob Lute zeggen dat de huidige gang van zaken binnen het landelijke bestuur van de partij de reden is. "Wij missen transparantie en openheid van zaken."

Drie zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november vorig jaar behaalde Forum voor Democratie drie zetels. Daarmee kwamen fractievoorzitter Carmen Bosscher, Dennis Koopman en aanvankelijk Thomas Groot in de raad van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Na een aantal maanden nam Rob Lute zijn zetel over

Niet bereikbaar

Fractievoorzitter Carmen Bosscher was donderdagavond voor niet bereikbaar voor een verdere toelichting en ook de landelijke tak van FvD heeft nog niet gereageerd, meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal.