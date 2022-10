Stikstofspanning op Texel rond rapport Remkes: "Halveren? Dan houdt het op!"

Wat gaat Johan Remkes de boeren vanmiddag vertellen? De bemiddelaar presenteert om 13.00 uur het langverwachte stikstofrapport met zijn bevindingen en advies voor het kabinet. Dat wil de agrarische bedrijven inkrimpen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Texelse veehouders wachten in spanning af. "Als we moeten halveren dan houdt het voor ons op", vreest Rene van der Star.

Wat gaan de aanbevelingen van Remkes betekenen voor de stikstofuitstoot van Noord-Hollandse boeren? Uit recent internationaal onderzoek blijkt opnieuw dat beschermde natuur stikstofgevoeliger is dan tot nu toe werd gedacht. "Het is spannend", zegt een van de grootste Texelse veehouders, Rene van der Star. "Het kan halvering betekenen voor onze veestapel en dan houdt het voor ons ook op. Met minder komen we niet uit." Deksel Texelse veehouders zijn al maanden in het geweer tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen, omdat het juist op Texel veel minder zou spelen. Uit protest is daarom zelfs de 'Vrije Republiek Tessel' uitgeroepen, omdat het eiland maatwerk wil rond de maatregelen. Veehouder Rene van der Star is daarin benoemd tot 'Minister Landbouw en Fauna'. "We hebben investeringen gedaan, schuren, melkrobots, land gekocht om te kunnen groeien als bedrijf en om toekomstbestendig te zijn en om te kunnen voldoen aan milieueisen en dan krijg je de deksel op je neus."

Als bemiddelaar Johan Remkes om 13.00 uur met aanbevelingen voor het kabinet komt, zijn Texelse veehouders gewoon aan het werk. "Ik ben in afwachting", zegt een veehouder die niet met naam genoemd wil worden."Ik verwacht er niet veel van. Het is straks aan de provincies om een gebiedsvisie te maken. Er komen ook nog provinciale verkiezingen volgend jaar en hoe het politieke landschap er dan uitziet, is ook niet bekend. Ik maak me niet al te druk." Ook veehouder Van der Star gaat er niet voor zitten als Remkes met zijn aanbevelingen komt: "Om 13.00 uur ben ik druk aan het werk, hoor. Ik hoor het wel en ik kan er ook nog niets mee. Het zal niet het leukste nieuws zijn."

