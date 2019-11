Grootste koeienboer op Texel: 'Mest kunnen we makkelijk kwijt op het eiland'

Martijn is aan de beurt om de koeien te melken. Bij toerbeurt melken vader Rien en zijn zoons Rene en Martijn de tweehonderd dieren. Ze hebben het grootste melkveebedrijf van Texel. Een melkrobot is er nog niet, het werk gaat allemaal nog half automatisch in een melkstal.

"We zijn wel bezig met een melkrobot. Op korte termijn komen er vier robots waarin de koeien continue terecht kunnen om gemolken te worden. Het is een hele investering hoor. Het systeem kost toch wel zo'n 500.000 euro. Maar het gaat ook meer melk opleveren", vertelt Martijn, terwijl hij de koeien naar de melkstal drijft. Het gaat allemaal heel relaxed. "Wij hebben nooit stress hoor. En de koeien ook niet." In de melkstal klinkt muziek van de radio. "Dat vind ik lekker en de koeien worden er ook rustig van. "

Konijnen en hazen

Opa van der Star was landarbeider, maar begon na de oorlog voor zichzelf. Hij had toen drie koeien en vijf schapen. "Het was natuurlijk schrapen in die tijd. Mijn vader ging daarom ook stropen. Konijnen en hazen. En naar het strand om te jutten. Dan kon hij weer een schuur bouwen", vertelt Rien. "Wij mochten ook vaak mee. Mooie tijden waren dat. Heel anders dan nu. Ik ben nog een beetje van de oude stempel: oude spullen hergebruiken. Dan zeggen mijn zoons, 'gooi toch weg die troep'. "