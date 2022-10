Markt in Schalkwijk na 4,5 jaar weer terug op oude locatie: "Oud en vertrouwd"

De markt in Schalkwijk is vandaag voor het eerst weer op haar originele locatie. Meer dan vier jaar geleden moest de markt verplaatsen voor de verbouwing van het winkelcentrum, maar vandaag konden marktkooplieden hun spullen weer verkopen op het Californiëplein.

"Ik ben blij om weer terug te zijn", vertelt marktkoopman Jan Rojié, die een kledingkraam heeft. "Het is hier oud en vertrouwd, alles staat weer bij elkaar zoals het hoort. Maar het heeft wel allemaal veel te lang geduurd." De markt zou namelijk volgens de planning al veel eerder weer terug gaan naar het Californiëplein.

Nu staat de markt dus weer bij het vernieuwde winkelcentrum. "Het is een nieuwe indruk, er staat ook een nieuw appartementencomplex en er is een parkeergarage. Maar het gevoel begint weer te komen, de oude sfeer is terug", vertelt Rojié opgelucht.

Foodhal

Wat wel direct opvalt, is dat de marktkramen in een rechthoekige vorm staan, met in het midden een groot leeg stuk. Daar komt een grote foodhal te staan, maar die moet nog gebouwd worden. "Daardoor is het nu wel een beetje onvoordelig ingedeeld", aldus Rojié.

Onvoordelig of niet, hij merkt wel dat er meteen weer veel aandacht is voor de markt. "Je merkt echt dat het drukker is, maar dat komt ook omdat het vandaag een prima weertje is", zegt hij nuchter. "Dit was voorheen mijn beste markt, maar toen we hier weg moesten, werd het de slechtste. Ik zie nu gezichten die ik jarenlang niet meer gezien heb."