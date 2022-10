Viskringloop in de race voor Dutch Design Award: "Wereld een beetje mooier maken"

De Viskringloop Wieringermeer is genomineerd voor de prestigieuze Dutch Design Awards. De viskringloop is een ontwerp van kunstenaar Pé Okx uit Groet. De 'gestolde rimpeling van het water', zoals Okx het noemt, ligt langs het Amstelmeerkanaal en is bedoeld als paai- en broedplaats voor vis. De nominatie voor de Dutch Design Award is een bekroning voor het project, zegt Pé Okx: "Het is fijn om op deze manier de wereld een beetje mooier te maken."

De Viskringloop Wieringermeer is vorig jaar aangelegd in opdracht van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Het is grappig dat ze buiten hun kaders zijn gegaan", zegt kunstenaar Pé Okx, "zeker voor een waterschap waar het houden van droge voeten het belangrijkste is en de fantasie later komt. Je kunt dus binnen waterbeheer veel meer doen met fantasie in combinatie met ecologische natuurontwikkeling."

Rimpeling

Okx heeft jaren aan het project gewerkt met ecoloog Cor ten Haaf en het Haarlemse bureau Hosper dat zich specialiseert in landschapsarchitectuur. Okx: "Vaak is het zo dat er iets voor waterbeheer moet komen en pas als laatste 'dat het er ook nog een beetje leuk uit moet zien'. Cor kwam daarom bij mij terecht. Er is ontzettend veel tijd gestoken in ingenieurswerk door het bureau. Voor mij is het gewoon een mooi idee dat je op de oude zeebodem een rimpeling kunt aanbrengen, een gestolde waterrimpeling."

Tekst gaat door onder de video.