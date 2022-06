Natuurlijk Noord-Holland: De dijk openbreken voor vissen heeft succes

Op steeds meer plekken worden er gaten gemaakt in de dijk. De keiharde scheiding tussen binnen- en buitenwater en tussen zout- en zoet water heeft de natuur geen goed gedaan. Zelfs het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, dat in het grootste deel van Noord-Holland waakt over onze waterveiligheid, zet hier en daar de sluizen op een kier. Zoals sinds kort in de Viskringloop Wieringen.

Sandra Roodzand is op zoek naar vis. Met een groot schepnet gaat ze de oevers langs van de viskringloop. Helaas wordt ze iedere keer als ze het visnet binnenhaalt teleurgesteld: "Weer niks!" En zo gek is dat niet. "Eigenlijk is dit pas het eerste jaar dat de viskringloop af is. Hiervoor was dit een weiland." Nu lopen er om elkaar draaiende sloten in een waaierpatroon, vers uitgegraven in de grond.

Je kunt zien dat de natuur hier nog op stoom moet komen."Kijk overal groeit flap, van dat slijmerige wier. Riet komt hier en daar al op, maar er groeien nog maar weinig waterplanten. Dat betekent dat de zuurstofhuishouding in het water nog niet optimaal is. We moeten nog een paar jaar wachten voordat het hier echt vol vis zit."