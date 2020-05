Viskringloop voor stekelbaars en glasaal: "Paaiparadijs in de polder"

SLOOTDORP - Er is nieuwe natuur in de maak in de Wieringermeer. In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is aan de rand van de polder de aanleg van een viskringloop in volle gang. Het moet een paaigebied worden voor stekelbaars en glasaal. Hopelijk maken de lepelaar, de bruine kiekendief en talloze soorten flora het beeld compleet. Vooralsog is het een grote heuvelachtige zandvlakte.

Het ontwerp van de viskringloop komt van de tekentafel van de Alkmaarse kunstenaar Pé Okx: "Je moet je voorstellen dat je twee steentjes in het water gooit. De rimpelingen die samen komen vormen de basis van het ontwerp," vertelt hij aan NH Nieuws. De dronebeelden van Okx geven een goed beeld van de vorm die de viskringloop krijgt.

Het gebied is zo'n 17 hectare groot. Er komt een doorgang waar door vis vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer hun weg kunnen vinden naar binnenwateren om daar op te groeien en te paaien. Ecoloog en projectleider Cor ten Haaf: "Er is dringend behoefte aan, omdat in Noord-Holland steeds meer gebieden zijn afgesloten door sluizen, stuwen en verschillende waterpeilen."

Landmark

Vooral de rechte lijnen in de Wieringermeer spoorden Pé Okx aan om te kiezen voor een meer organische vorm. "Het is een mooie tegenhanger in het landschap. Zo wordt het ook een soort landmark." Bezoekers kunnen straks vanuit een uitkijktoren het hele gebied overzien. Okx maakt bovendien een film over het project die via een QR-code vanaf de uitkijktoren te zien.

De viskringloop Wieringermeer gaat volgend jaar open, maar het zal nog zeker vijf jaar duren voordat het gebied door flora en fauna is ingenomen. Ten Haaf: "In de eerste plaats gaat het om de vissen. Die gaan we goed in de gaten houden. Daarnaast heeft het een belangrijke functie voor vogels. Het moet op den duur een beetje een paradijs in de polder worden."