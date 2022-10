TikTokkende asielzoekers geven inkijkje in het leven op het opvangschip in Velsen-Noord

Journalisten kregen toen het schip net was aangemeerd al een rondleiding op de SIlja Europa, maar op TikTok bieden de eerste bewoners met video's nu ook zelf een inkijkje in het leven op het opvangschip. Dat levert hier en daar positieve, maar vooral veel negatieve reacties op via sociale media.

Dit is een video van TikTokgebruiker Bassam5432 van vorige week woensdag. Boven in beeld staat in het Arabisch: 'Silja Europa (Nederland)', met een Nederlandse vlag. Het is niet duidelijk waar hij precies vandaan komt. Tekst gaat door onder de video.

Deze video en andere laten de kamers van de asielzoekers zien, met een bed en een eigen badkamertje, naast algemene vertrekken om te zitten, de eetruimte en een zaal waar het personeel op het schip de tijdelijke bewoners informatie geeft. Er zijn voornamelijk mannen te zien, maar in ieder geval één van de video's zie je in de eetzaal ook vrouwen en kinderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet eerder weten het casino's, barren, restaurants en de winkels aan boord gesloten blijven. Die zijn ook niet op video's van de eerste inwoners te zien. Mensen reageren verschillend op de video's van de mensen op het schip. Nederlandse gelukwensen zijn zeldzaam, Arabische vallen vaker te lezen. Bassam (vertaald: 'degene die lacht') probeert hier en daar ook minder positieve commentaren te pareren. Geert Wilders Een Nederlander verwoord een veelgevoeld en -geschreven sentiment zo: "Als je keihard werkt, 40 tot 50 uur per week, maar rekeningen niet kan betalen door belastingen waarmee ze jullie betalen zodat jullie gratis eten, huisvesting en niets doen om bij te dragen aan ons land. Terwijl Nederlandse mensen hun best doen." Bassam antwoordt (in waarschijnlijk door Google Translate vertaald Nederlands): "Ik begrijp dit, en we hebben alleen om een toevluchtsoord voor ons gevraagd. Ik respecteer uw mening, en ik wens u een goed leven." Ook PVV-leider Geert Wilders mengde zich met veel boze emoji's in een tweet in het online-debat over het schip. Dat had ook de maker van bovenstaande TikTokvideo gezien. Bassams reactie, in het Arabisch in witte letters tegen een rode achtergrond, in een video: "Dit lid van het Nederlandse parlement en wat inhumane mensen hebben mijn video's op Twitter gezet, geven daar commentaar op en kijken niet naar de video's waarin we zonder hulp waren voor Ter Apel en zijn vergeten dat we uit een land komen dat vernietigd is." (Google vertaalt 'zonder hulp' overigens als 'naakt'. Die vertaling is ook te lezen op sociale media: het Arabische woord kan beide betekenissen hebben.) Tekst gaat door onder Tiktokvideo.

Sommige van de video's die op Twitter rondgaan, lijken door de makers van TikTok van dat sociale medium verwijderd of onvindbaar gemaakt. Of dat door de negatieve reacties komt, is niet duidelijk. Op Twitter zijn de filmpjes nog wel te vinden in dit draadje, dat een mooi inkijkje geeft in het dagelijkse leven op het schip, maar verder als doel heeft de mensen daar in een negatief daglicht te zetten. Iedereen die nieuwsgierig is naar video's en reacties van de mannen en vrouwen op het schip, maar niet alle vreemde talen spreekt, kan toch redelijk makkelijk meelezen met bijvoorbeeld Arabische teksten: met een app als Google Lens hoef je je camera maar te richten op een tekst in een vreemde taal en je krijgt een vertaling.