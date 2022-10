Schurft op asielzoekersboot Velsen-Noord en dat is waarschijnlijk niet voor het laatst

Een aantal asielzoekers op het schip in Velsen-Noord heeft schurft, zo blijkt. Toch is het allesbehalve een reden tot zorg voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het komt vaker voor, omdat mensen op de vlucht vaak onder 'minder hygiënische omstandigheden' hebben geleefd. Dat zorgt er ook meteen voor dat het hoogstwaarschijnlijk ook niet voor het laatst is, stelt het COA.

De getroffen mensen zitten sinds dat de schurft werd ontdekt in quarantaine op het schip Silja Europa. De andere bewoners zijn van de besmettelijke ziekte op de hoogte, maar er heerst geen paniek op het schip, zo vertelt een woordvoerder van COA. "Mensen worden daar niet neergezet zonder begeleiding. Ze worden altijd gewaarschuwd voor ziektes."

De cruiseferry kan 1200 mensen huizen, sinds de opening maandag komen er elke dag honderd asielzoekers aan op de cruiseferry. Schurft komt regelmatig voor in asielzoekerscentra en het treft nu een 'handvol' mensen, aldus de woordvoerder. De ziekte is onder controle en verspreidt zich tot nu toe niet verder.

Symptomen pas laat duidelijk

Schurft veroorzaakt ernstige jeuk, door kleine diertjes die gangetjes graven in de huid en daar eitjes leggen.

Asielzoekers zijn waarschijnlijk in het land van herkomst of onderweg al besmet, maar hebben dit niet door omdat symptomen pas weken later beginnen. Daardoor kan het ook nog wel vaker gebeuren dat mensen besmet zijn op het schip. In het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel heerst de ziekte ook, al is het daar moeilijk te bestrijden vanwege de slechte hygiëne. Het COA vraagt asielzoekers bij aanmelding altijd naar jeukklachten.

De ziekte kan worden overgedragen bij langer dan 15 minuten huidcontact of via beddengoed, kleding of knuffels. De getroffen personen hebben medicijnen gekregen en persoonlijke spullen worden gereinigd.