Nipt verlies na thriller voor debuterende volleyballers van Huizen in eredivisie

PDK Huizen is het avontuur in de eredivisie begonnen met een nederlaag. In een sfeervolle sporthal Wolfskamer maakten de Huizers zaterdag hun debuut op het hoogste niveau. De volleyballers van trainer Teun Buijs moesten na een spannende slotfase hun meerdere erkennen in VCN uit Capelle aan den IJssel (2-3).