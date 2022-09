Data als geheim wapen voor gezonde bodem: sensor moet agrariërs helpen bij teelt

Het apparaat wordt gepresenteerd bij Fields of Innovation van zaadveredelaar Syngenta. Een evenement waarbij telers van over de hele wereld naar West-Friesland komen om de laatste innovaties te bekijken. En dat zijn normaal altijd de groenten die in de testvelden staan.

Sla passend voor hamburger

Zo werd eerder een slasoort getoond die precies op een hamburger past en daarmee verspilling moet voorkomen. En vorig jaar nog een bloemkool die niet als één grote kool groeit, maar in kleinere delen.

Maar hoewel de testvelden nu vol met groenten staan, gaat de meeste aandacht uiteindelijk uit naar de Interra Scan. Het apparaat wordt achter een auto geplaatst die vervolgens over het land rijdt en de bodem scant. Op 800 verschillende punten wordt de grond gecontroleerd.

Gedetailleerd land bemesten

En dat moet zorgen voor maatwerk. Neem als voorbeeld kunstmest. Nu wordt overal evenveel over een stuk land verspreid. Maar door de data uit Interra Scan kan nu tot op detailniveau bepaald worden waar meer of minder nodig is.

Aron Bom, technisch ontwikkelaar bij Syngenta, legt uit: "Ze kunnen dus optimaliseren wat de plant krijgt. Die ze ook gezonder laten groeien. Met meer opbrengst en een betere kwaliteit. En op de plekken waar het niet nodig is, hoeven ze het niet toe te passen. Dus daardoor kunnen ze ook een besparing maken en duurzamer te werk gaan."

De scanner is na de presentatie gelijk in gebruik genomen in Nederland. Voorlopig komt het apparaat eerst alleen beschikbaar voor telers in Europa.