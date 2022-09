Wachtlijst voor gratis voedselhulp: "Ik hou m'n hart vast"

Niet eerder had Kim van Schaik van Prakkie & More, een organisatie die mensen gratis helpt aan voedsel en kleding, het zo druk. Door het stijgen van de energieprijzen en duurdere boodschappen, komen steeds meer mensen in de problemen. "Ik heb voor het eerst een wachtlijst", vertelt Kim. "Ik hou m'n hart vast voor de komende winter."

Bijna drie jaar geleden begon Kim van Schaik met het weggeven van gratis maaltijden in Zandvoort. Sindsdien is haar vrijwilligersorganisatie gegroeid en helpt ze maandelijks zo'n dertig gezinnen in Zandvoort aan gratis voedsel. Ook kunnen ze bij haar terecht voor gratis kleding. De mensen die zich bij haar melden, zijn vaak mensen die net tussen wal en schip belanden. "De mensen die ik help verdienen vaak net een paar euro teveel om toeslagen te ontvangen, of om hulp te krijgen van de voedselbank." Tekst gaat verder onder de video.

Kim helpt mensen aan eten en kleding. - NH Nieuws