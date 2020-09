Gratis winkeltje in opslagruimte voor Zandvoortse minima: "Dit is hard nodig"

ZANDVOORT -Kim van Schaik en Jacqueline Hartog zijn druk met de laatste voorbereidingen voor hun gratis mini-winkeltje. Vanaf maandag gaat deze open voor mensen die niet genoeg geld hebben om alle boodschappen zelf te betalen. En dat is volgens Kim hard nodig. "Het zijn mensen die vaak net een paar euro te veel verdienen om voor de voedselbank in aanmerking te komen, maar niet genoeg hebben om boodschappen te kopen. "

In een opslagruimte onder een appartementencomplex in Zandvoort zetten Jacqueline en Kim de laatste stellingkasten in elkaar, om zo alle levensmiddelen en toiletartikelen te kunnen ordenen. De locatie is geheim, omdat er nog altijd veel schaamte is bij mensen die in armoede leven. "Als iemand bij mij aanklopt, dan krijgen ze een hele vragenlijst en dan moeten ze echt met de billen bloot", vertelt Kim. "Ik wil weten waarom ze in de problemen zitten en hoe lang ze denken mijn hulp nodig te hebben. Als ik zeker weet dat ze echt serieuze problemen hebben, dan kunnen ze op een afgesproken tijdstip alleen boodschappen komen doen bij ons. Er staat hier ook geen rij voor de deur, dit is anoniem."

Armoede

Kim nam vorig jaar december al het initiatief voor het winkeltje, maar door corona kwam dit stil te liggen. Toen startte ze met "Prakkie eten over in Zandvoort eo", een initiatief tegen voedselverspilling, maar ook een service voor mensen die zelf niet in staat zijn om te koken. Zelf kookte Kim avond aan avond voor meerdere mensen en kwam er zo achter dat er veel armoede is.