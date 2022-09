Energieprijzen zorgen ervoor dat Sandra zorgkosten moeilijker kan betalen: "Gedwongen lastige keuzes maken"

Het leven wordt door de stijging van de energieprijzen voor iedereen duurder. Maar ben je, zoals de Haarlemse Sandra Prins (45), met een stofwisselingsziekte ook sterk afhankelijk van zorg, dan is het dubbel zo zuur. Zelfs als je een modaal inkomen hebt. "Doordat je een beperking hebt, heb je een duurder pakket van de zorgverzekering nodig. Maar er valt steeds minder onder."

De keuze om de auto dan wat vaker te laten staan en op de fiets boodschappen te doen, is één die Sandra net als veel mensen steeds vaker neemt. Maar zij moet dan wel per handbike. Nu is ze daar niet onbekend mee en zolang ze kan onderneemt ze flinke tochten, zelfs in de bergen. Vorig jaar deed ze zelfs mee met een Handbikebattle in de Alpen, waarvoor ze als training 15 keer het Kopje van Bloemendaal beklom. Net terug van een tocht door Denemarken met een groep handbikers, krijgt ze een mail van haar energieleverancier. Die opent ze liever niet. "Maar je kan het niet altijd blijven uitstellen."

Sandra Prins moet moeilijke keuzes maken met stijgende zorgkosten en hogere energieprijzen - NH Nieuws / Geja Sikma

De volhouders: deze Noord-Hollanders redden het niet meer De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. Veel Noord-Hollanders kunnen het hoofd amper nog boven water houden, voor veel anderen wordt het steeds moeilijker. Grote problemen, die alledaagse mensen raken. We noemen ze: de volhouders. NH Nieuws gaat dinsdag, op Prinsjesdag, met deze groep mensen naar Den Haag. Zodat we deze schrijnende verhalen kunnen delen met de landelijke politiek. Maak kennis met onze volhouders en hun verhalen. Al hun verhalen vind je op deze pagina.