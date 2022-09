HV Volendam verslaat Bevo na ijzersterke tweede helft

In het eerste helft van de wedstrijd waren beide teams aan elkaar gewaagd. Zo ging de score van 5-5 naar 11-11. Het was uiteindelijk Guus van den Heuvel, die de Limburgers vlak voor de rust op voorsprong zette: 12-13.

De Volendammers kwamen in de tweede helft geen moment meer in de problemen. Het was Evert Kooijman die zijn ploeg op binnen een minuut op gelijke hoogte bracht. Daarna maakte Kooijman ook 14-13 en werd de marge snel uitgebreid naar drie treffers. De zege kwam daarna niet meer in gevaar en Volendam kon simpel uitlopen: 30-23.