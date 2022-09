Handballer Boomhouwer weer terug bij Aalsmeer: "Is gewoon mijn club"

Handballer Jeffrey Boomhouwer is weer terug bij Aalsmeer. "Ik heb nu twee kinderen en de oudste gaat nu naar de basisschool", verklaart Boomhouwer zijn terugkeer naar Nederland. De afgelopen twaalf jaar speelde de handballer in Duitsland.

Sportief gezien doet hij dus een stapje terug. Hij kiest voor de BENE-League die minder sterk is dan de Duitse Bundesliga. In januari komt het WK er voor Oranje aan en daar wil Boomhouwer natuurlijk graag bij zijn. "Die afweging heb ik zeker gemaakt. Er zijn meerdere jongens die op dit niveau spelen en in het Nederlands team spelen. De BENE-league is niet zo slecht dat het niet kan. Met mijn ervaring moet het gaan lukken", aldus een zelfverzekerde Boomhouwer.