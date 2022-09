Landskampioen Aalsmeer te sterk voor Bevo bij terugkeer Jeffrey Boomhouwer

Aalsmeer, dat speelde in de eigen sporthal De Bloemhof, stond al snel op 3-0 tegen Bevo. Die marge van drie goals bleef de gehele eerste helft behouden, want na een kwartier stond het 8-5. Bij de rust was het 18-15 in het voordeel van Aalsmeer. Grote man was Donny Vink met negen treffers, de helft van alle punten.

In de tweede helft werd de positieve lijn doorgezet door de ploeg van Bert Bouwer. De marge werd namelijk al snel uitgebreid naar zes. Het duel was tien minuten voor tijd beslist bij een stand van 31-25. Het eindigde uiteindelijk in 34-31.