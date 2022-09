Ook in hoger beroep celstraf voor Egmonders die Duitse toeristen bijna doodschopten

Twee Egmonders zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor het bijna doodschoppen en slaan van drie Duitse toeristen in Egmond aan Zee in 2017. De mannen van 23 en 25 gingen beiden in beroep tegen de eerdere celstraf van 21 maanden. Het gerechtshof in Amsterdam haalt daar één maand van af, en veroordeelt hen tot 20 maanden.

Eerder omschreef de rechter in Alkmaar het als 'uitzinnig geweld' en 'openlijk geweld van de buitencategorie' waarvoor alleen een lange celstraf passend is. De Egmonders waren ooit dikke vrienden, maar nu wijzen ze voor schuld naar elkaar.

Voor de 25-jarige Jordy S. bepaalde het hof daarnaast dat de helft van zijn straf voorwaardelijk is. "Beiden worden veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld", aldus de raadsheer. "Wie verantwoordelijk is voor het zware letsel, is daarbij niet van belang."

De slachtoffers, drie Duitse vrienden, vierden in weekend van 6 mei, ruim vijf jaar geleden, de verjaardag van een van hen. Na een gezellige avond in een Egmonds café liepen ze via het Vuurtorenplein richting het hotel. Daar werden ze uit het niets van achteren aangevallen en neergeslagen.

De mishandeling heeft grote gevolgen. Twee van de slachtoffers raken ernstig gewond. De derde komt er met verwondingen aan zijn gezicht vanaf, en belt met de alarmcentrale.

In het ziekenhuis worden de twee zwaargewonden met spoed aan hun hoofd geopereerd. Volgens artsen is er sprake van ernstige schedelbreuken en bloed in de hersenen, en was het voor een van hen kantje boord: als hij een uur later was geholpen, had hij het niet overleefd.

Arbeidsongeschikt

Beiden houden er blijvend letsel aan over, en een van hen raakt arbeidsongeschikt. Bij de inhoudelijke zitting in het hoger beroep, twee weken geleden, was een van de slachtoffers aanwezig. Hij vertelde volgens het NHD dat hij door het letsel last van epileptische aanvallen heeft.

De Egmonders en het Openbaar Ministerie hebben nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen de uitspraak. Robert D. laat via zijn advocaat weten daar gebruik van te maken.