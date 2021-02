Hoe drie toeristen bijna werden doodgeschopt in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Wat voor drie Duitsers een gezellige mini-vakantie aan de kust had moeten zijn, eindigde in een drama. Sinds ze na een stapavond in mei 2017 door meerdere jongemannen belaagd werden, kampen ze met blijvend hersenletsel en zijn arbeidsongeschikt. De drie verdachten uit Egmond en Alkmaar hoorden vandaag tot 10 maanden cel tegen zich eisen. Ooit waren ze dikke vrienden, maar nu wijzen ze voor schuld naar elkaar. Een reconstructie van een geruchtmakende geweldsexplosie in een dorp.

In de nacht van 5 op 6 mei worden de drie Duitsers ter hoogte van het vuurtorenplein in Egmond aan Zee aangevallen. Ze worden neergeslagen en daarna, liggend op de grond, geschopt. Twee van hen hebben schedel- en kaakbreuken en raken bewusteloos. De derde komt er met verwondingen aan zijn gezicht vanaf, en belt met de alarmcentrale.

In het ziekenhuis worden de twee zwaargewonden met spoed aan hun hoofd geopereerd. Volgens artsen is er sprake van ernstige schedelbreuken en bloed in de hersenen, en was het voor een van hen kantje boord: als hij een uur later was geholpen, had hij het niet overleefd.

Ze zijn maanden bezig met revalideren. Twee van hen houden er blijvend letsel aan over: doofheid, oorsuizen, nooit meer ruiken en epilepsie als gevolg van de hersenkneuzing. Eén van hen is arbeidsongeschikt verklaard.

Leven op z'n kop

De Duitsers waren vandaag niet aanwezig in de rechtszaal. Wel las de rechter een samenvatting van hun schriftelijke slachtofferverklaringen voor. Ze schrijven over de gezellige avond en dat de kroegbaas nog een Duits nummer voor hen had gedraaid. Wat er daarna gebeurde heeft hun leven compleet op z'n kop gezet.

Vandaag probeerde de rechter helder te krijgen wat er die bewuste nacht, bijna vier jaar geleden, is gebeurd. Diverse (wisselende) getuigenverklaringen en anonieme tips maakten het onderzoek langdurig en ingewikkeld. De centrale vraag was: wie heeft wat gedaan?