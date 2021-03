Egmonders alsnog de cel in voor bijna doodschoppen toeristen: "Uitzinnig geweld"

ALKMAAR - Twee Egmonders die vier jaar geleden drie Duitse toeristen in Egmond aan Zee zwaar mishandelden moeten alsnog de cel in. De rechtbank in Alkmaar veroordeelt de twee tot 21 maanden cel; een veel hogere straf dan was geëist. De rechter omschreef het als 'uitzinnig geweld' en 'openlijk geweld van de buitencategorie' waarvoor alleen een lange celstraf passend is.

Op 6 mei 2017 deed de politie onderzoek bij de vuurtoren - Sjef Kenniphaas

De toeristen liepen na een stapavond in mei 2017 ernstig hoofd- en hersenletsel op, een van hen is blijvend arbeidsongeschikt geraakt. Het Openbaar Ministerie had 10 en 8 maanden cel geëist, onder meer omdat de berechting lang op zich liet wachten. Een Alkmaarder kreeg voor zijn aandeel de maximale werkstraf opgelegd van 240 uur. De Duitse vrienden vierden dat weekend in mei, bijna vier jaar geleden, de verjaardag van een van hen. Na een gezellige avond in een Egmonds café liepen ze via het Vuurtorenplein richting het hotel. Daar werden ze uit het niets van achteren aangevallen en neergeslagen. Twee werden liggend op de grond geschopt tegen onder meer hoofd en gezicht. Eén kwam er genadiger van af en kon alarm slaan. Met zwaar letsel zijn de Duitsers overgebracht naar het ziekenhuis, waar een spoedoperatie aan het hoofd hen het leven redde. Blijvend letsel Nog altijd ondervinden de slachtoffers de fysieke gevolgen van de mishandeling. Een van hen is zelfs blijvend arbeidsongeschikt. De Egmonders en Alkmaarder troffen met de slachtoffers buiten de rechtszaak om een schaderegeling. Het drietal betaalt hen gezamenlijk 27.000 euro. De straffen die zijn opgelegd zijn ruim dubbel zo hoog als het Openbaar Ministerie had geëist. De rechter vindt dat het, gezien de ernstige verwondingen en de blijvende gevolgen, op z'n plaats is de twintigers langdurig op te sluiten. Tekst gaat verder onder video:

Persrechter Gerda van Dijk over de veroordelingen - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Hoger beroep Advocaat Vito Shukrula, die een 22-jarige Egmonder bijstaat, laat aan NH Nieuws weten 'zeker in hoger beroep te gaan tegen de opgelegde straf'. Hij eiste vrijspraak voor zijn cliënt, die door de andere twee als hoofdverdachte wordt aangewezen. Van de andere twee veroordeelden, een 24-jarige Egmonder en 22-jarige Alkmaarder, is nog niet bekend of zij in hoger beroep gaan. Ze hebben twee weken de tijd om dat te beslissen. "Ik wil eerst het vonnis bestuderen en met mijn cliënt bespreken", zegt advocaat Robert Polderman.