Schietclub moet mogelijk onverwachts weg door sluiting afrit A8: 'Rauw op ons dak'

Al 41 jaar wordt er met veel plezier geschoten bij de schietclub in Koog aan de Zaan, maar daar lijkt nu een einde aan te komen. Gemeente Zaanstad heeft plannen om de op- en afrit bij de A8 om veiligheidsredenen te slopen. Bas van der Weide van de schietvereniging vertelt aan NH Radio dat hij totaal overdonderd is.

Bas van der Weide van de schietvereniging: "Er wordt gezegd dat ze nooit hebben geweten dat de schietvereniging er gezeten heeft en dat vinden we natuurlijk bijzonder." De schietvereniging is nooit gewaarschuwd dat dit scenario op tafel ligt.

De korte invoegstrook vinden veel inwoners een gevaarlijk punt en daarom wil de gemeente juist deze in- en uitvoegstrook in Koog aan de Zaan sluiten. Het is de bedoeling dat er een tunnel komt. Met de sluiting, zal ook de schietvereniging gesloopt worden.

De constructie waar de schietvereniging zit is volgens Bas bijzonder omdat het geluiddicht is. "Of dat het voor de mensen of bedrijven in de omgeving een probleem zou kunnen veroorzaken."

Verplaatsen

Een nieuwe locatie is niet zomaar gevonden. "Er komt echt wel wat meer bij kijken gezien het karakter van onze sport en de vergunning die daaraan zitten. En het is een aanzienlijke investering.

Een fusie is volgens Bas geen optie, want de schietvereniging in Zaandam heeft al een behoorlijk ledenaantal: "Wij zijn van mening dat als je nog groter wordt, het onoverzichtelijk wordt wie er rondloopt. En je begrijpt met de aard van onze sport dat het wel belangrijk is om te weten wie er voor je neus staat."

Veel vraagtekens

Bas weet nog niet zeker of de schietvereniging echt wordt gesloopt. Hij vindt dat de informatie erg onduidelijk is. "Als je kijkt naar de plannen die ze naar buiten toe communiceren lijkt het we duidelijk dat dit weggaat."