RKAV Volendam en DEM door in KNVB-beker na penalty's, AFC overleeft serie niet

In de tweede divisie speelt OFC nog nauwelijks een rol van betekenis, maar de Oostzaners haalden uit UDI'19: 6-2. Dat is knap, want het was Niels Butter die twee keer scoorde na een 2-0 achterstand. Daarmee werd verlenging afgedwongen en daarin liep de tweededivisonist uit naar een grote zege.

ADO'20 had de eerste voorronde al overleefd door VVOG met 4-3 te verslaan. Het ging voor de Heemskerkers een stuk makkelijker tegen VVSB. Door goals van Milan Zonneveld, Jan-Willem Tesselaar en Danny Lute werd het 3-0. JOS/Watergraafsmeer uit de derde divisie was in de eerste voorronde wel al uitgeschakeld.

Tekst gaat verder onder de tweet