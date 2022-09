Replay van bekerfinale 1906 eindigt in waar doelpuntenfestijn, SV RAP pakt beker

Aanvoerder Paul Kortleve was ontzettend blij met de zege

De finale tussen de veteranenteams van RAP en de ploeg uit Delft werd gespeeld op De Wageningse Berg, tot en met 1992 het stadion van het inmiddels failliete FC Wageningen. Na afloop zorgden KNVB-voorzitter Just Spee en directeur amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee voor de uitreiking van de replica's. Onder andere Koninklijke HFC (winnaar 1904, 1913 en 1915), Ajax (1917, en 1943), RCH (1918) en VSV (1938) kregen een beker.

RAP won in 1899 de eerste editie van de Holdert-beker. De wisselbeker, die de naam droeg van uitgever Hak Holdert, werd tot en met 1944 uitgereikt aan de bekerwinnaar. Sindsdien is de beker zoek, waarna Concordia besloot om replica's te gaan maken. Dat was wegens hun 135-jarig bestaan.