Grotere kans Pasveer op plekje in WK-selectie, Krul meldt zich af voor 'penalty-test'

De kans dat Ajax-keeper Remko Pasveer aanwezig zal zijn op het WK in Qatar is groter geworden. Tim Krul wilde niet meewerken aan het penalty-experiment en is uit de gratie geraakt bij Oranje. Dat bevestigde bondscoach Louis van Gaal woensdag op de afsluitende persconferentie.

Bondscoach Louis van Gaal passeert Tim Krul voor het komende WK - Pro Shots / Erik Pasman

Tim Krul werd net als Justin Bijlow en Kjell Scherpen niet opgeroepen voor Oranje. Daarentegen mochten ze wel naar Zeist komen om te kijken wie de beste penaltykiller is. Daar wilde de oud-keeper van Ajax en AZ niet aan meewerken. "Daar kan ik mij iets bij voorstellen", begint Van Gaal. "Ik vond het wel jammer, want ik weet dat hij qua statistieken de meeste penalty's pakt. Er is geen toekomst voor hem bij Oranje, omdat hij niet wilde komen."

Quote "Er is geen toekomst voor hem bij Oranje, omdat hij niet wilde komen" bondscoach louis vAN gaal

Confrontatie met Lewandowski Bij Polen zal topspits Robert Lewandowski meedoen. De aanvaller van Barcelona liet de vorige ontmoeting met Oranje schieten. Van Gaal: "Hij is de beste spits van de wereld op dit moment. Het is een echte test voor onze verdedigers om hem af te stoppen. We hebben veel gescoord sinds mijn aanstelling, maar ook veel tegendoelpunten gehad. Dan is het een goede test om tegen zo'n spits te spelen." "Je gaat waarschijnlijk de spelers zien die veel gaan spelen op het WK", stelt Van Gaal over de opstelling tegen Polen. "Al zijn er wel nog een aantal spelers die hun plekje moeten verdienen. Het is niet vrijblijvend. Spelers die altijd bij Oranje hebben geleverd, moeten dat ook bij hun club gaan doen." Bekijk hieronder de gehele persconferentie terug. Tekst gaat verder onder de video:

Oranje heeft een fitte selectie voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen. "We zijn geen revalidatiecentrum", was het duidelijke antwoord van de bondscoach. Het Nederlands elftal staat bovenaan in de poule en kan zich morgen eventueel al plaatsen. Als Nederland wint van Polen en België pakt niet de volle buit tegen Wales, is Nederland groepswinnaar. Dat is ook zo als Oranje een puntje haalt en de Belgen verliezen. De Nations League Finals worden volgend jaar in juni gespeeld. Het WK begint 21 november tegen Senegal.

