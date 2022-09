Bondscoach Van Gaal rekent niet op geblesseerde AZ-er Martins Indi

De enige AZ-speler in de definitieve selectie van het Nederlands elftal is afgevallen. Bruno Martins Indi ondergaat nog een MRI-scan, maar vanmiddag zei bondscoach Louis van Gaal dat hij er niet op rekent dat de aanvoerder van de Alkmaarders zich deze interlandperiode nog in Zeist meldt. Van Gaal roept geen vervanger op.

Louis van Gaal staat media te woord - Pro Shots / Marcel van Dorst

Martins Indi viel gisteren in de extra tijd van de eerste helft van AZ - Ajax uit met een bovenbeenblessure. "Het ziet er somber uit'', aldus Van Gaal die aangaf geen vervanger te zullen oproepen. De tweede AZ-speler die in de voorselectie zat, Jordy Clasie, viel bij het bekendmaken van de definitieve selectie af.

Kennismaken Donderdag speelt Oranje in Warschau tegen Polen en zondag komt België naar Amsterdam. Het is voor Louis van Gaal de laatste mogelijkheid om spelers te testen voordat het WK in Qatar gaat beginnen. "Ik wil deze week nog een aantal spelers leren kennen. In november wil ik het liefst niet naar Qatar met spelers die ik nog niet ken.''

Quote "Mocht er iemand geblesseerd uitvallen dan kan altijd alles veranderen " Bondscoach louis van gaal

Toch liet Van Gaal wel een klein sprankje hoop over voor Volendammer Joey Veerman en Ajax-spits Brian Brobbey die wél in de voorselectie zaten, maar de schifting naar de definitieve groep voor deze week niet overleefden. "Mocht er iemand geblesseerd uitvallen dan kan altijd alles veranderen. Ik sluit dus niks uit", aldus Van Gaal. 38-Jarige debutant Ajax-keeper Remko Pasveer debuteert op 38-jarige leeftijd in de selectie. Pasveer is bezig aan een sterk seizoen. Zo maakte hij afgelopen weken veel indruk tegen Liverpool en AZ. Ook heeft Van Gaal dus een plek vrijgemaakt voor Kenneth Taylor. De Ajax-middenvelder kwam in alle officiële duels voor Ajax in actie en maakte drie doelpunten in de eredivisie. Tekst loopt door onder tweet.

De andere Ajacieden die zich in Zeist hebben gemeld zijn Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Daley Blind, Davy Klaassen, Devyne Rensch en Jurriën Timber.