Scorende Davy Klaassen speelt gelijk met Oranje tegen Polen in Nations League

Het is het Nederlands elftal vanavond niet gelukt om te winnen van Polen. Na een 2-0 achterstand werd er met 2-2 gelijkgespeeld in De Kuip. Geboren Hilversummer Davy Klaassen maakte de aansluitingstreffer.

Met Ajacieden Klaassen, Daley Blind, Steven Berghuis en Jurriën Timber begon de ploeg van bondscoach Louis van Gaal aan de thuiswedstrijd tegen Polen. Na overwinningen op België en Wales was Oranje uitstekend begonnen aan de poulefase van de Nations League.

Klaassen belangrijk

Bij rust was het 0-1 in Rotterdam door een goal van Matty Cash. Aan het begin van de tweede helft werd de achterstand groter toen Piotr Zielinski simpel binnentikte. Nederland toonde daarna snel veerkracht door binnen vijf minuten twee keer te scoren. Eerst tikte Klaassen binnen op aangeven van Memphis Depay en even later schoot Denzel Dumfries raak: 2-2.

Vlak voor tijd leek het Nederlands elftal de overwinning uit het vuur te slepen. De VAR had namelijk hands gezien in het strafschopgebied, waarna Depay in de 91e minuut een strafschop mocht nemen. Zijn inzet ging hard tegen de paal.

Nog één keer dit seizoen

Dinsdag sluit Oranje deze periode af met een thuiswedstrijd tegen Wales. Ook dat duel telt voor de Nations League. Na drie wedstrijden staat Nederland bovenaan met een voorsprong van drie punten op België en Polen.

Opstelling Oranje: Flekken, Timber (Teze/64), De Vrij, Aké; Dumfries, Berghuis (Koopmeiners/65), Klaassen (Gakpo/65), De Jong, Blind; Bergwijn (Weghorst/77), Depay