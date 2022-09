Sandra confronteerde Kamerleden met haar financiële situatie: "Ben niet écht gehoord"

Op Prinsjesdag heeft de Haarlemse Sandra Prins (45) in Den Haag van zich laten horen. Ze merkt dat ze vaak tussen wal en schip valt: ze heeft een beperking, maar door haar modale inkomen komt ze vaak niet in aanmerking voor financiële steun. Haar hoge zorgkosten kan ze ondertussen nauwelijks meer opbrengen. Bij Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg ze aandacht voor haar situatie.

Sandra tijdens Prinsjesdag - NH Nieuws

Nog bijkomend van de vele indrukken bekijkt Sandra vandaag de Algemene Beschouwingen met haar vriend. Het is de dag na Prinsjesdag, waar plannen werden gepresenteerd om de groeiende armoede en kopzorgen van veel Nederlanders tegen te gaan. Die kopzorgen zijn Sandra maar al te bekend. Gister heeft ze zich in Den Haag uitgesproken over haar problemen bij verschillende Kamerleden en ministers. Ze is vooral bang weer tussen wal en schip te vallen. Ze heeft een modaal inkomen, maar is door haar stofwisselingsziekte zeer afhankelijk van zorg. Daardoor krijgt ze het benauwd: de zorgkosten worden niet vergoed en de energiekosten blijven stijgen.

Quote "Ik maak veel extra kosten door mijn zorg. Het gaat om duizenden euro’s die niet worden vergoed" Sandra prins

Ze heeft het idee dat haar situatie onzichtbaar is. “Er wordt veel naar minima gekeken en hun situatie is ook heel erg. Maar ik maak veel extra kosten door mijn zorg en houd daardoor ook weinig over. Het gaat om duizenden euro’s die niet worden vergoed.” Niet écht gehoord Die onzichtbaarheid was een belangrijke reden om gister naar Den Haag af te reizen. Een unieke kans, vond ze, al heeft ze het gevoel dat ze deze niet volledig heeft benut. “Het was jammer dat niet alle politici kwamen opdagen. Ook mis ik het gevoel dat ik écht gehoord ben.”

Aan verschillende politici vertelde ze haar verhaal, waaronder Pieter Omtzigt. Een fijn gesprek, vond ze, maar of het iets zal uitmaken? “Op dat moment had ik het idee dat hij echt luisterde. Hij gaf ook wel antwoord, maar wel op een politieke manier. Toch denk ik naderhand, wat kunnen ze nou precies met mijn verhaal?” 's Ochtends ziet ze minister Omtzigt weer terug op tv. “Kijk, hij vertelt nu wel een persoonlijk verhaal van iemand in de problemen door de hoge kosten. Dat lijkt wel erg op de verhalen die we gister aan hem hebben verteld. Heeft hij toch iets ervan opgepikt.”

Quote “Het is een dagtaak om met regelingen bezig te zijn, om hulp erbij te vragen. Dat maakt het moeilijk” sandra's vriend

Sandra heeft zich nog niet verdiept in de aangekondigde plannen en hoeveel dit voor haar gaat schelen. “Het kost zoveel energie: dingen aanvragen, inzicht krijgen in hoeveel alles gaat kosten. Die energie wil ik in andere dingen steken, zoals mijn gezondheid.” Haar vriend mengt zich: “Het is een dagtaak om ermee bezig te zijn, om hulp erbij te vragen. Dat maakt het moeilijk.” Onduidelijke regelingen Hoeveel het aangekondigde energieplafond en de verhoogde zorgtoeslag voor haar gaat schelen, kan ze dus niet zeggen. Ze vindt het ingewikkeld geregeld en het uitzoekwerk kost tijd. Nog steeds kijkt ze niet graag naar haar energierekening, ook het vooruitzicht van de jaarafrekening boezemt angst in. “Ik doe wat ik kan, ik neem vaak de fiets in plaats van de auto. Maar mijn kachel kan ik niet uitzetten, als het te koud wordt ‘s nachts wordt mijn lichaam stram en kan ik niet uit bed komen.” Volgens Sandra zouden dit soort hulpregelingen een stuk duidelijker gecommuniceerd moeten worden. “Er moet veel meer openheid van zaken komen en niet alleen in vakjargon. Wat betekent de inhoud nou precies? Ik zou niet weten op wie ik nu zou moeten stemmen.” Naar aanloop van Prinsjesdag maakte NH Nieuws onderstaande reportage over Sandra's situatie.

Sandra vertelt over hoge zorgkosten - NH Nieuws