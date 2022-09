Groot aantal politici staat 'onze volhouders' te woord tijdens Prinsjesdag

Veel Noord-Hollanders kunnen het hoofd amper nog boven water houden, voor veel anderen wordt het steeds moeilijker. Grote problemen, die alledaagse mensen raken. We noemen ze: de volhouders. NH Nieuws gaat vanmiddag op Prinsjesdag, met deze groep mensen naar Den Haag. Zodat we deze schrijnende verhalen kunnen delen met de landelijke politiek. Volg in dit liveblog hun reis naar Den Haag.