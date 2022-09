Napoleons laatste 'stempel' op Den Helder herdacht: marinewerf bestaat 200 jaar

Rijkswerf Willemsoord in Den Helder bestaat 200 jaar. Het Marinemuseum van de Koninklijke Marine viert het jubileum met een expositie en een boek over de geschiedenis van de werf. Gebouwd in opdracht van Napoleon is het de enige marinewerf in Nederland die intact is gebleven. Rens Schendelaar, schrijver en oud-medewerker van de Rijkswerf is Napoleon toch wel dankbaar: "Den Helder dankt haar status aan de werf, tot op de dag van vandaag."

Vrijwel alles op de oude rijkswerf Willemsoord is nog origineel of op zijn minst gerestaureerd. "Het oogt nog net als vroeger", vertelt Rens Schendelaar, schrijver van het boek 'De Landswerven en Rijkswerf Willemsoord Den Helder'. "Het mooiste vind ik nog de dokken en de gebouwen. Waar wij nu staan, die gebouwen zijn heel karakteristiek met de bogen. Ik heb hier 48 jaar gewerkt, dus vandaar ook de binding met de werf." 'Gibraltar' Als het aan Napoleon had gelegen, zou Den Helder het 'Gibraltar van het Noorden' zijn geworden. Na zijn bezoek aan Huisduinen in 1811 besloot Napoleon opdracht te geven voor de bouw een marinewerf. Deze week is het precies 200 jaar geleden dat de eerste gebouwen gereed waren. De rijkswerf is sinds 1995 in handen van de gemeente Den Helder. Inmiddels is er horeca, het theater De Kampanje en binnenkort ook het nieuwe gemeentehuis gevestigd. Tekst gaat door onder de video.

