Marinemuseum op Willemsoord vertelt dramatische verhalen Tweede Wereldoorlog

DEN HELDER - Wie meer wil weten over de rol van de Nederlandse Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog, hoeft alleen maar het Marinemuseum in Den Helder binnen te stappen. Het museum vertelt het verhaal van onze Koninklijke vloot vanaf 1813 tot nu. De oorlog komt ruimschoots aan bod.

"Het is moeilijk te omschrijven wat de sfeer was hier bij de Marine in Den Helder toen de Duitsers ons land binnenvielen", vertelt conservator Leon Homburg van het Marinemuseum. "In de maanden, zelfs weken voor de inval hoopten veel mensen nog dat we de dans nog zouden ontspringen. Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, we waren immers neutraal."

Die hoop was snel vervlogen toen op 10 mei de Duiters onze grens over trokken en her en der de parachutisten landden. "De oorlog werd vooral over land en in de lucht gevoerd. De Marine heeft in onze eigen wateren maar een beperkte rol kunnen spelen. Toen de capitulatie eraan zat te komen, heeft de Nederlandse legerleiding opdracht gegeven aan de schepen die nog in actie waren om uit te wijken."

In augustus 1939 was de lichte kruister Hr. Ms. Tromp vanuit Den Helder richting Indië gevaren. Bij de Slag in de Straat Badoeng kwam het schip in zware gevechten terecht met de Japanse vloot, raakte beschadigd en moest uitwijken naar Australië. Hieronder zie je welke opmerkelijke 'souvenir' het schip aan de gevechten overhield.

