'Schatten' Koninklijke Marine eindelijk uit donker museumdepot: "Het werd echt tijd"

Bustes, zwaarden, meubels, medailles en schepen: Het Marinemuseum in Den Helder opent binnenkort de tentoonstelling 'Verborgen Schatten'. Met de tentoonstelling breekt de Koninklijke Marine met de traditie om de collectie achter gesloten deuren in depots te houden. "We hadden de behoefte aan een mooie ontvangstruimte en dat combineren we nu met een aantal mooie stukken uit de rijke geschiedenis van de marine. Het werd echt tijd", zegt conservator Graddy Boven vol trots.

De Koninklijke Marine heeft zo'n 80.000 objecten in de verzameling; opgebouwd in de periode van 1962 tot op heden. Conservator Graddy Boven van het Marinemuseum is blij dat een aantal topstukken nu de volle aandacht van het publiek kan krijgen.

Scheepssier

Officieel is de tentoonstellingsruimte de nieuwe pronkzaal van de marine. De vice-admiraal zal gasten ontvangen bij officiële gebeurtenissen. Het Marinemuseum hoopt vooral veel bezoekers te ontvangen voor de schilderijen, scheepsmodellen, scheepssier, zilverwerk en trofeeën die jarenlang in de donkere depots hebben gestaan. Boven: "Het is echt gewoon genieten van mooie dingen. Ik hoop dat de bezoekers zeker twee of drie objecten eruit halen die ze intrigeren."