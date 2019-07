Onderzeeboot Tonijn al 25 jaar het boegbeeld van Marinemuseum Den Helder

DEN HELDER - Hij is niet te missen voor wie wel eens in Den Helder de boot naar Texel pakt. De Tonijn, zoals de onderzeeboot heet die naast het Marinemuseum ligt, trekt daar al 25 jaar bekijks. Komend weekend viert het museum deze mijlpaal van de boot die als ultiem reclamebord dient.

Het schip kwam in 1966 in dienst van de Marine en ging na 25 jaar met pensioen. Sindsdien heeft het de rol van publiekstrekker op zich genomen.

"Het was het allereerste schip waar ik als 18-jarige matroos op terecht kwam", vertelt vrijwilliger Peter Penders. Hij geeft sinds twee maanden rondleidingen op de Tonijn. "Dit voelt echt als thuiskomen. Je ruikt nog licht de diesellucht. Dat is thuiskomen. En dan mag ik ook nog verhalen vertellen over mijn eerste marinehuis."

Slingerbakken

Zijn collega Govert Leeuwenborgh heeft kort op de Tonijn gewerkt en langere tijd op zusterschepen: "Het waren fijne schepen, maar wel vreselijke slingerbakken", vertelt hij aan boord. "Je had alleen een klein kastje om wat spullen op te bergen. Dan leer je dat je een onderbroek aan vier kanten kunt dragen."

In 1994 werd de Tonijn vanuit het basin van Wilemsoord met een vrachtwagen naar zijn huidige plek gebracht. "Ik heb de laatste echte reis van het schip ook meegemaakt", vertelt Penders. "Ze werd met twee sleepboten naar Rotterdam gebracht. Tot mijn grote vreugde kwam het schip wel weer terug naar Den Helder."

Feyenoord-fan

De nauwe ruimte van de onderzeeboot zorgde voor een speciale band onder de bemannig. "De sfeer aan boord was fantastisch", zegt Penders. Er waren wel regels: "We praten niet over geloof en politiek. Oh ja, en ook '020' was uit den boze. Ik was Feyenoord-fan", lacht Leeuwenborgh.