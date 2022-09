Grand Prix van Zandvoort volgend jaar in laatste weekend van augustus

De Grand Prix van Zandvoort staat in 2023 ook weer op de kalender, maar wel een week eerder dan dit jaar. Het Formule 1-spektakel is ingepland in het laatste weekend van augustus, zo meldt de autosportfederatie FIA. De race zal worden verreden op zondag 27 augustus.

De race in Zandvoort is de eerste race na de zomerstop in de Formule 1. Dat betekent dat het evenement, dat de afgelopen editie 300.000 toeschouwers trok, een week naar voren is gehaald op de kalender. Voorheen volgde de GP van Nederland altijd na de race in België op Spa-Francorchamps.

Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix, kan leven met de nieuwe datum. "Dat weekje maakt niet zo veel uit. Het is vooral belangrijk dat we ingedeeld zijn in de nazomer, als het goed weer is en veel mensen al op vakantie zijn geweest."

Het Formule 1-seizoen telt komend jaar een record aantal races. Met 24 races zijn het er twee meer dan dit jaar. "Het wordt gigantisch druk en de belasting voor de betrokkenen is enorm. Ook voor coureurs wordt het heftig, want ook dit seizoen wordt al als zwaar ervaren. Maar het is een logisch gevolg van de groei van de F1", aldus Lammers.