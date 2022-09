Streefbedrag actie Hovocubo-jeugd voor Sumanta al gehaald: "Trots en sprakeloos"

Het verhaal van de vermoorde Sumanta Bansi greep de jeugdzaalvoetballers van Hovocubo uit Hoorn zo aan, dat er een inzamelingsactie voor haar ouders werd gestart. Met succes, want na drie dagen is al 3.500 euro opgehaald. Radio 538 heeft het bedrag vanmorgen aangevuld tot het streefbedrag van 6.000 euro. "Geweldig nieuws", zegt jeugdvoorzitter Peter Baard.

Ali, Tylo en Oskar bellen nog maar eens aan bij de buren van sporthal De Opgang, de thuishaven van Hovocubo. Met de vraag of ze nog lege flessen hebben of misschien iets over hebben voor de actie. Want iedere euro die wordt opgehaald is welkom. De jeugd zet zich in voor de ouders van Sumanta voor wie het financieel lastig is om vluchten vanuit Suriname naar Nederland te betalen.

Spaarpot

Jeugdspeler Tylo ging dit weekend al langs de deuren om lege flessen op te halen. Het leverde een bijdrage op van 8 euro. "En ik heb nog 10 euro gedoneerd uit mijn spaarpot." Ook werden al cupcakes gebakken en wordt familie om geld gevraagd.

Jeugdvoorzitter Peter Baard is meer dan tevreden over het initiatief van de zaalvoetballers. "Ik ben trots op deze jongens. Het geeft een heel goed gevoel om in deze heel trieste zaak toch iets te kunnen betekenen." Naast (jeugd)leden, supporters, familie en vrienden, doneren ook sponsors flink.

Er werd bij aanvang gemikt op een bedrag van 6.000 euro. "We hebben contact gehad met de advocaat van de familie, Maartje Schaap. Zij gaf aan dat het voor de ouders lastig is om tickets te betalen. En dat ze waarschijnlijk minimaal twee keer naar Nederland willen komen, om hun dochter op te halen. Een ticket kost ongeveer 1.500 euro, dus kwamen we op dit bedrag uit."

Geweldig nieuws

De teller staat op ruim 3.500 euro, maar Radio 538 maakte deze ochtend dus bekend aan te vullen tot het streefbedrag. "Geweldig nieuws", zegt Baard. "Ik ben trots en sprakeloos. We hebben het gewoon gehaald! Wel laten we de actie nog open, want er komen ongetwijfeld nog meer kosten bij voor de familie. Denk bijvoorbeeld aan het hoger beroep, verzekeringen, mogelijk een gedenksteen. Hoe meer er wordt opgehaald, hoe beter."

De actie van Hocovubo loopt naast die van Lisa Veldhuizen uit Hoogeveen. Zij is de buurvrouw van de tante van Sumanta en zamelt geld in voor de laatste rustplaats van de Surinaamse studente. Het beoogde bedrag van 15.000 euro is al bijna binnen.

Lichaam gevonden

Op 18 februari 2018 verdween de zwangere Sumanta (22) spoorloos. De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doden van Sumanta en het laten verdwijnen van haar lichaam. Pas vorige week werden op een bedrijventerrein in Hoorn menselijke resten van Sumanta gevonden. Dat gebeurde nadat Manodj B. uiteindelijk besloot om toch te praten en de plek aanwees.