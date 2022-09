Plots verschijnt een regenboog bij vindplaats Sumanta: "Ze kan nu naar huis"

Wie wel naar Hoorn 80 komt, is Mirjam. Ze heeft zojuist een bosje rozen gekocht. Roze, om precies te zijn. "Ik kende Sumanta helemaal niet, maar ik vind dit zo'n aangrijpend verhaal. Het houdt je toch bezig, volgt constant het nieuws. En je gaat toch denken: zal ze ooit nog gevonden worden? Voor de familie ben ik ergens 'blij' dat ze nu is gevonden. Hopelijk brengt het wat rust. Bloemen leken mij mooi. Zie het als een klein eerbetoon."

En dan, bijna uit het niets, verschijnt daar een prachtige regenboog. En een scooter met daarop Denise (18) en Demy (24), uit Hoorn. Ook zij volgden de vermissingszaak op de voet. "Mijn vader heeft met de dader (Manodj B., red.) gewerkt. Ze waren allebei vrachtwagenchauffeur bij hetzelfde bedrijf. Dat vind ik een heel raar idee. Eerst mocht hij er niets over vertellen, maar later wel. 'Wat een gek', zei hij dan wel eens. Ik belde hem gelijk toen het nieuws bekend werd. 'Ze is gevonden!', zei ik."

Ze wilden 'even komen kijken' op de plek waar het verder rustig blijft. "We hoopten altijd dat ze gevonden zou worden. Gelukkig is dat nu gebeurd, hoe erg het ook is. Ze kan nu naar huis."